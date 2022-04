Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato nella zone della c.d. “movida”, in particolare nei quadranti del centro città. I poliziotti del I Distretto Trevi, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno controllato un esercizio pubblico in via Celsa.

Roma. Controlli movida da parte della Polizia di Stato nelle zone del centro

Gli agenti hanno proceduto a deferire il titolare all’autorità giudiziaria e hanno sequestrato preventivamente il locale poiché è stato riscontrato il superamento della capienza massima di persone consentita, e la quasi totalità degli avventori era senza mascherina. Inoltre, le uscite di sicurezza erano inservibili, l’impianto di areazione non idoneo e non adeguato alla superficie del locale e al numero dei presenti.

Anche il titolare di un locale sito in Largo del Teatro Valle è stato denunciato e sanzionato per inosservanza delle prescrizioni relative alla capienza massima consentita. Nell’arco dello svolgimento del servizio, inoltre, sono stati controllati 36 veicoli e 102 persone.

Anche in zona Celio sono stati effettuati controlli nelle zone della movida, dove sono stati controllati persone e veicoli, oltre a diversi locali, dove sono state riscontrate irregolarità e scarse condizioni igienico sanitarie. Un titolare di un’attività è stato denunciato in stato di libertà a causa del numero eccessivo di avventori all’interno del locale.

