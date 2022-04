Un anziano signore viene accolto da un malore. Con sé aveva 12 mila euro in contanti e assegni da un valore di 340.000 euro.

Giallo sulla morte di un anziano signore di Roma

La notizia viene riportata direttamente da Il Messaggero. Venerdì scorso, nella zona dell’Olgiata, a Roma Nord, un anziano di 80 anni ha avuto un malore ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Quella che potrebbe essere una normale, ma dolorosa, notizia di cronaca nera in realtà, si contorna di un fitto mistero: difatti, secondo quanto ripotato, sembrerebbe che l’anziano con sé aveva addosso 12mila euro in contanti e assegni circolari per un valore superiore ai 340.000 euro. Insomma, una maxi cifra.

Non solo, nelle tasche del povero anziano sarebbero state ritrovate delle chiavi di auto di lusso.

L’uomo, da come si è facilmente intuito, possiede un enorme patrimonio ma non ha nessun erede diretto. La vittima, infatti, non era sposato e non aveva nessun figlio.