Mandria di cinghiali in zona IV Km: avvistati in zona Fontana Viola

Mandria di cinghiali in zona IV Km, tra Artena e Colleferro.

Emergenza cinghiali in zona IV Km: avvistati in zona Fontana Viola

La foto è arrivata in redazione direttamente da un utente che ha immortalato una mandria di cinghiali, forse una famiglia, in zona Fontana Viola al IV km, tra Artena e Colleferro. Come si vede dalla foto, attualmente si trovano all’interno del prato Avio, ma non è escluso che possano spostarsi o, addirittura, attraversare la strada.

Già diverso tempo fa avevamo riportato una notizia analoga, dove erano stati avvistati dei cinghiali rovistare nei cestini dei rifiuti.

Vedremo se, nei prossimi giorni, verranno presi provvedimenti in merito.