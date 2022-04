Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio, finalizzata a garantire la cornice di sicurezza dei cittadini anche in vista dell’approssimarsi delle prossime festività pasquali.

La vicenda

Nei giorni 8 e 9 aprile, i militari del Nucleo Radiomobile unitamente a quelli delle Stazioni di Anagni, Ferentino e Sgurgola hanno vigilato i luoghi della movida e delle principali arterie stradali della giurisdizione, per garantire anche il rispetto delle misure riguardanti il contenimento della pandemia.

Nel corso del servizio coordinato, sono state controllate 79 persone, 45 veicoli e 27 esercizi commerciali.

Ad Anagni, un 20enne ed un 33enne di Aprilia (LT), già censiti, venivano sorpresi nei pressi di obiettivi sensibili, dove è stato recentemente registrato un incremento di furti. I due, che non erano in grado di giustificare la loro presenza in loco, ricorrendone i presupposti di legge, venivano proposti per la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre