Farmacia comunale al Valmontone Outlet: sarà aperta tutti i giorni

Salute, prevenzione e bellezza in spazi ampi e accoglienti nei 240 metri quadri (di cui 165 destinati alla vendita e il resto a servizi) collocati in una location prestigiosa come il Valmontone Outlet.

FARMACIA COMUNALE AL VALMONTONE OUTLET

Ed è con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il territorio che la nuova farmacia comunale di Valmontone ha aperto i battenti al pubblico, subito apprezzata per l’eleganza della sede, la fruibilità per l’utenza e i molteplici servizi offerti.

Realizzata dall’Amministrazione comunale, che la gestisce direttamente tramite l’Azienda speciale servizi integrati comunali (Assic, il cui socio unico è il Comune di Valmontone), la farmacia comunale di Valmontone si affida alla professionalità e all’esperienza del direttore, il dottor Angelo Pontecorvi, e del personale selezionato con una missione ben precisa.

“Abbiamo voluto adeguarci alle esigenze dei cittadini – spiega l’assessore alle attività produttive, Giulio Pizzuti – dando loro, accanto ad una completa fornitura di farmaci, altre attività e servizi volti a soddisfare il loro bisogno di salute. Insieme al sindaco, e grazie all’ufficio commercio, al presidente e al direttore di Assic e al direttore della farmacia Pontcorvi siamo riusciti a fare il meglio, sotto ogni aspetto”. “Con la professionalità e la competenza – precisa Pizzuti – andiamo ad unire alle aspettative sanitarie l’esigenza mantenere un benessere che sia il più ampio possibile, attraverso una vasta offerta di servizi di base, specialistici che aiutino anche l’informazione e l’educazione sanitaria. In tal senso, non poteva mancare uno spazio attrezzato per i trattamenti estetici viso/corpo nonché una vasta gamma di prodotti per la nutrizione e la cura della persona. Il lavoro fatto, in particolare dall’ufficio commercio del Comune, ci ha permesso di concludere un iter per alcuni aspetti lungo e complesso”.

“Finalmente – sottolinea il sindaco, Alberto Latini – anche Valmontone ha la sua farmacia comunale. E’ una sfida importante che abbiamo voluto intraprendere affidandoci alla nostra azienda speciale, coordinati da un direttore che vanta grandissime competenze ed esperienza. Siamo certi che la collocazione, all’ingresso del Valmontone Outlet, sia funzionale agli obiettivi che ci poniamo, sia perché ci permette di essere aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20, sia perché è facilmente raggiungibile per chiunque ne abbia bisogno”.

La farmacia comunale è adiacente all’ingresso della nuova ala del Valmontone Outlet e facilmente accessibile per tutti grazie ad un ampio parcheggio coperto a poche decine di metri, dotato anche di un discreto numero di stalli per portatori di handicap (come previso dalla normativa) da cui raggiungere la farmacia con percorso coperto. La farmacia è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle 20 , sabato- domenica e festivi dalle 10 alle 21 (tel. 068552291 – email: farmacia@assicomune.it)