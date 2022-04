ASL Frosinone. Prosegue l’assistenza ai profughi ucraini,…

Continua l’assistenza dei profughi ucraini da parte del Servizio Multietnico della Asl di Frosinone, guidato dal dott. Mario Limodio, che ha preso in carico oltre 530 rifugiati, in prevalenza di giovani madri con figli minori.

Ad oggi non si sono registrate particolari criticità a parte la comprensibile difficile situazione psicologica dei profughi.

I dettagli dalla ASL di Frosinone

Due donne in gravidanza oltre la 30° settimana sono state da subito visitate presso il Servizio Multietnico e saranno monitorate costantemente in tutto il restante percorso di gravidanza. Entrambe godono di buona salute e tra poco metteranno alla luce i propri figli, ulteriori lieti eventi che faranno seguito al primo parto di una donna, fuggita dalla guerra, avvenuto il 22 Marzo scorso all’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Tre piccoli pazienti, inizialmente ricoverati in Pediatria, sono stati dimessi dopo aver ricevuto tutte le cure necessarie.

A tutti i profughi è stata rilasciata la tessera sanitaria STP e praticato il tampone.

Per i gruppi numerosi (alloggiati presso il Convento dei Cappuccini a Fiuggi, il Convento Suore Agostiniane a Guarcino, la Comunità in Dialogo a Trivigliano, il Centro Pastorale Anagni/Fiuggi) in collaborazione con le Caritas e altri Centri di accoglienza, tamponi, visite mediche, screening e orientamento, sono stati effettuati direttamente nelle strutture.

Per tutte le persone accolte presso il Servizio Multietnico di Frosinone sono state effettuate:

Visita Medica e prescrizione screening (anche per tubercolosi e altre malattie diffusive) come da disposizioni.

Visita Pediatrica, Visita Infettivologica e Visita Ginecologica/Ostetrica ove richiesto.

Orientamento Sanitario e colloquio Assistente Sociale.

Prescrizione esami specialistici ove richiesto.

In collaborazione con servizio vaccinale, sono state eseguite anche vaccinazioni anti-Covid (prime dosi o dosi booster) e pediatriche.

In previsione di un aumento del flusso di immigrati dalla crisi ucraina, che si aggiunge agli ulteriori flussi migratori da Lampedusa e da crisi internazionali, sono già state prese misure per implementare i servizi offerti e creare una rete di Volontariato, di Mediatori Culturali e di Sanitari.

Di seguito le sedi per il rilascio delle STP e le visite:

Rilascio STP/ENI

Frosinone – Presidio Sanitario (ex Ospedale) Viale Mazzini s.n.c.

Servizio Multietnico – U.O.S.D. Servizi Sanitari Integrati

Orari: dal Lunedì al Venerdì h: 8.30 – 12.30

Martedì e giovedì h. 8.30 – 16.30

tel.07752072594

serviziomultietnico@aslfrosinone.it

Pontecorvo – Casa della Salute

via S. Giovanni Battista, snc – Pontecorvo

Orari: 9 – 13 dal lunedì al venerdì

Tel. 0776 7692987- 07767693038

multietnico.pontecorvo@aslfrosinone.it

Ambulatorio Medicina Generale per STP/ENI

Frosinone – Presidio Sanitario (ex Ospedale) Viale Mazzini s.n.c.

Servizio Multietnico

Tel. 0775 2072594

Medicina Generale

Orari: lunedì – giovedì e venerdì 8.30 – 12.30 – con appuntamento

Ginecologia /Ostetricia

Mercoledì 8.30 – 12.30 – con appuntamento

