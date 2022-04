Isolata una nuova variante di Omicron in Italia: ecco quanto sappiamo finora.

Isolata per la prima volta in Italia una nuova variante di Omicron, in un laboratorio di Reggio Calabria: si chiama Xj ed è l’equivalente della variante Xe, di cui si è sentito parecchio parlare in questi ultimi giorni.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la variante è stata validata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS): si tratterebbe di una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2. Fino ad oggi, era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del mese di marzo in Finlandia.

