Attenzione alle false email provenienti da Unicredit: ennesima truffa in rete

Caro Signore / Signora, La sua attuale carta di debito non soddisfa pi? i requisiti standard di UniCredit e scadr? presto.

Ti consigliamo di richiedere la tua nuova carta di debito entro 2 giorni lavorativi per evitare un blocco. La tua carta di debito ? gi? stata bloccata?

Quindi puoi pagare in vari modi nel frattempo.

– Paga con carta di credito

– Preleva denaro presso una filiale UniCredit

– Paga con Apple / Google Pay Costo nuova carta di debito

Per ricevere la tua nuova carta di debito in modo completamente gratuito, hai 2 giorni di tempo per presentare la domanda.

Puoi farlo cliccando qui.

Dopo la data indicata, addebiteremo 34,95 euro per carta di debito. La tua opinione

Cosa pensi che possiamo migliorare? Esprimi qui la tua opinione. Avete domande? Non esitate a contattarci. Cordiali saluti, UniCredit

Dipartimento Bancario