Tanto spavento sulla superstrada Avezzano-Sora, in Ciociaria. Un mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Mezzo in fiamme sulla superstrada Avezzano-Sora

Tutto è successo intorno alle ore 07:20 di oggi, venerdì 8 aprile 2022, sulla superstrada Avezzano-Sora. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una mezzo ha preso fuoco.

Sul posto sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale Anas per cercare di risolvere la situazione nel minor tempo possibile. Per diverso tempo il traffico ha subito anche dei rallentamenti per permettere le manovre di soccorso.