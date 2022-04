Durante …la Commedia. Ovvero Dante e la Divina. Anteprima a Zagarolo presso il Cantinone di Palazzo Rospigliosi. Domenica 10 aprile ore 16.30, evento gratuito

La Cooperativa Le Ginestre Onlus e la Compagnia Le Bollicine domenica 10 aprile alle ore 16.30 saranno in scena presso il Cantinone della Dimora storica di Palazzo Rospigliosi di Zagarolo con l’anteprima dell’Opera teatrale Durante …la Commedia. Ovvero Dante e la Divina, destinata sia a grandi che piccini.

Un omaggio a Dante e alla Divina Commedia, con un linguaggio originale e divertente attraverso Burattini d’Arte costruiti per l’evento e attori veramente originali che ci condurranno in un viaggio immersivo alla scoperta dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, con gag, burattini ed ombre cinesi. Realizzato grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale della Città di Zagarolo, dell’Istituzione Palazzo Rospigliosi e del Museo del Giocattolo

Lo storytelling dello spettacolo è stato elaborato in uno stile snello, a tratti ironico e giocoso che si avvale di qualche “licenza poetica”, eppure sempre aderente all’affascinante percorso originale, in cui le citazioni più significative della Commedia segnano i passaggi chiave, la simbologia e le allegorie vengono trasmesse con fluidità dai personaggi burattini e, in modo anche interattivo con spunti arguti di riflessione, nelle fasi di narrazione d’attore, stimolando la curiosità e le associazioni di idee sui contenuti sia emozionali che storici.

Attraverso il burattino di Dante scopriremo le insidie dalla selva oscura e delle sue fiere per poi passare all’incontro del mentore Virgilio, passando per l’Inferno tra gli Ignavi, Caronte, il Conte Ugolino e l’Arcivescovo Ruggieri, nonché l’immancabile Lucifero, per poi risalire il Purgatorio fino all’Eden in cui troveremo Beatrice che lo condurrà infine nel Paradiso

Riadattamento e ricerca a cura de Le Ginestre Onlus

Sceneggiatura e Regia a Cura della Compagnia delle Bollicine

Per info

INGRESSO GRATUITO – prenotazione OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni

06/95769405

museodelgiocattolo@comunedizagarolo.it