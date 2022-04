Brutto incidente sul lavoro a Roma Nord: operaio precipita da un ponteggio

Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina, 6 aprile 2022, poco dopo le 9:00 a Roma Nord.

Roma, ennesimo incidente sul lavoro: ferito un operaio

L’incidente è avvenuto in zona Tenuta Santa Colomba, a Roma: l’uomo si trovava su un ponteggio per svolgere le sue mansioni quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche agenti del commissariato Fidene, che ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

L’operaio è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma con una prognosi di 40 giorni, a causa delle gravi fratture riportate alle vertebre: fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio