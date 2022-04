Brutto incendio sulla Salaria: divorate dalle fiamme due roulotte

Dalle ore 14:00 circa di oggi, 7 aprile 2022, due squadre operative VVF, con l’ausilio di un’autobotte e il TA/6, stanno intervenendo in Via Salaria all’interno dell’Oasi Rimessaggio per l’incendio di due roulotte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco su Via Salaria

Al momento non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di servizio e capoturno provinciale.

