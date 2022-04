Tragico incidente a Sermoneta. Si schianta contro un muro: Nikolas muore dopo cinque giorni

Tragico incidente a Sermoneta, in provincia di Latina: Nikolas Bandiziol, di soli 31 anni, si è schiantato con la sua auto contro un muro ed è morto dopo cinque giorni.

Terribile incidente a Sermoneta: morto dopo cinque giorni Nikolas

Non ce l’ha fatta Nikolas, il ragazzo vittima del terribile incidente avvenuto la notte del 1° aprile 2022 a Sermoneta, in via Monticchio. Per cause ancora ignote, il giovane avrebbe perso il controllo della sua auto, andandosi a schiantare contro un muro; nessun’altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro.

Fin da subito, le condizioni del giovane sono apparse molto gravi e a nulla è valsa la corsa al Santa Maria Goretti di Latina: il 31enne è venuto a mancare oggi, cinque giorni dopo il terribile incidente. I Carabinieri ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del ragazzo; anche la nostra redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari di Nikolas.

Foto di repertorio