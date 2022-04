Alle ore 12:50 circa di oggi, 5 aprile 2022, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative, un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli per l’incendio divampato in un appartamento in Via Roccantica, zona quartiere Africano.

I dettagli e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione ubicata al sesto piano di un edificio di sette. Una persona di circa 65 anni di sesso maschile è stata assicurata al personale sanitario e trasportata all’ospedale Sant’Eugenio in codice giallo.

Polizia di Stato, 118 e Polizia Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.