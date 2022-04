Dramma a Roccasecca: 60enne di Pontecorvo si sente male in palestra e muore

Si è accasciato a terra, mentre si stava allenando in una palestra di Roccasecca: è morto così Roberto Pulcini, un 60enne originario di Pontecorvo.

Tragedia a Roccasecca, morto un 60enne in palestra

La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, 4 aprile 2022: il personale medico del 118 è stato allertato dai titolari della palestra ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi di rito.

I funerali del 60enne si svolgeranno domani, mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 10:30, presso il Santuario di San Giovanni Appare Gaudo, a Melfi (frazione del comune di Pontecorvo).

Anche la nostra redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari della vittima.

Foto di repertorio