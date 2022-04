Quartaccio, tragedia alla fermata bus: 80enne si accascia a terra e muore

Tragedia a Roma, zona Quartaccio, questa mattina, 5 aprile 2022: un uomo di 80 anni si è accasciato a terra mentre stava aspettando l’autobus ed è morto sul colpo.

Tragedia in zona Quartaccio, Roma: morto un 80enne

Stava aspettando l’autobus, in fermata, quando improvvisamente si è accasciato a terra: è morto così un 80enne questa mattina, presso via Andersen nella Capitale.

In quanti hanno assistito increduli alla scena hanno provato ad allertare i soccorsi che, nonostante l’arrivo in tempi celeri, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione Roma Ottavia, per i rilievi del caso: al momento, l’ipotesi più accreditata sulla causa del decesso è quella del malore.

Foto di repertorio