Minacce a Di Maio, M5S Roma: “Massima solidarietà al ministro”

“Ci tenevamo a esprimere massima solidarietà e vicinanza al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per le gravissime minacce di morte e gli obbrobriosi insulti ricevuti da gruppi di fanatici in diverse chat Telegram e social. Il ministro è evidentemente diventato il bersaglio di questi folli grazie al fondamentale lavoro che sta svolgendo per far trionfare la via diplomatica e per il cessate il fuoco in Ucraina. Insieme siamo più forti di tutte le minacce: forza Luigi, isoliamo che semina odio, morte e terrore, siamo tutti con te”.

Così in una nota il gruppo consiliare capitolino M5S.