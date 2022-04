LA DIVINA COMMEDIA: VIAGGIO FRA GUERRA E PACE

L’Istituto Comprensivo Artena ha allestito l’evento:

LA DIVINA COMMEDIA: VIAGGIO FRA GUERRA E PACE

La manifestazione si svolgerà in occasione del Dantedì e vedrà protagonista l’attore Giorgio Colangeli, uno dei più importanti dantisti italiani, che conosce e recita la divina commedia a memoria e che nello scorso maggio, poi replicato a dicembre, ha portato al teatro argentina di Roma, “L’Impresa fantastica di Giorgio Colangeli”, tutti e 100 i canti del Poema recitati a memoria.

Colangeli, già lo scorso anno partecipò al Dantedì allestito dall’Istituto artenese, ma lo aveva fatto in video conferenza. Quest’anno, invece, l’evento sarà dal vivo ed è previsto per mercoledì 6 aprile 2022 dalle ore 9:30, presso l’aula magna della scuola Serangeli.

Giorgio Colangeli è attore di cinema e fiction tra i più conosciuti in Italia. E’ considerato un fuoriclasse tra gli attori teatrali al pari dei mostri sacri del passato.

E’ cittadino onorario di Artena, oltre ad esserne residente,

Colangeli porterà sul palco della scuola, quattro canti della Divina Commedia, li reciterà e li commenterà.

Per mantenere il distanziamento, la presenza alla manifestazione sarà su invito , ma l’evento sarà trasmesso in diretta sulle piattaforme apposite che saranno comunicate in seguito.

PROGRAMMA

Mercoledì 6 aprile 2022 – SCUOLA “SERANGELI”

LA DIVINA COMMEDIA: VIAGGIO FRA GUERRA E PACE