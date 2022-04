“Faccio mie le preoccupazioni espresse dalla presidente della X Comunità Montana dell’Aniene Gina Panci sull’aumento delle tariffe sull’A24/A25”.

AUMENTI A24/A25. REGIONE SEGUE VICENDA DA VICINO. PRONTI A CHIEDERE NUOVAMENTE A GOVERNO DRAGHI STOP DEFINITIVO DEI BALZELLI

“Il braccio di ferro tra Governo e Toto per la gestione delle due importanti arterie rischia di innescare un effetto domino dando il via ai tanto temuti aumenti che fino a oggi siamo riusciti, grazie alla costante battaglia dei sindaci dell’area, a bloccare. È necessario lavorare fin da ora a un provvedimento che metta al riparo dal possibile rialzo dei balzelli autostradali per poi prendere la via della nazionalizzazione così come auspicato dal Governo Draghi.

Per quanto di nostra competenza continuiamo a seguire la vicenda e abbiamo impegnato il Presidente Zingaretti a farsi portavoce con la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle pesanti ricadute che un rincaro dei pedaggi porterebbe. Ringrazio al tempo stesso il Senatore e segretario regionale del Lazio Bruno Astorre e la Presidente del Gruppo Pd alla Camera, Stefania Pezzopane per quanto stanno facendo nelle rispettive competenze”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano