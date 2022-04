Di seguito, il comunicato stampa dell’associazione Penelope Italia ODV per i suoi 20 anni di attività.

L’associazione Penelope Italia Odv e i suoi 20 anni di attività

EMOZIONE!

Questa è la prima parola che viene alla mente pensando alla giornata di venerdi primo aprile.

Nella bellissima sala della Protomoteca in Campidoglio tra busti in marmo e splendidi dipinti si sono ritrovati tanti famigliari e amici la cui attesa senza tempo è un dolore che non si può elaborare come dice Laura Norma Barbieri, Presidente del territoriale del Lazio.

Penelope e i suoi vent’anni. Voliamo tutti insieme alla farfalla di Penelope nel firmamento degli scomparsi. Questo il titolo del convegno che racchiude in sé passato e futuro dell’associazione.

Gildo Claps, fondatore di Penelope insieme a Don Marcello Cozzi, si dice orgoglioso di quanto fatto in questi vent’anni ma tanto ancora c’è da fare.

Alcuni temi, tra i tanti, di cui si è parlato.

La consapevolezza che l’unica banca dati delle persone scomparse è quella di “Chi l’ha visto?” come sottolinea Federica Sciarelli nel suo intervento. La sua istituzione potrebbe aiutare nell’identificazione dei numerosi cadaveri che giacciono negli obitori italiani a cui forse si potrebbe dare un’identità confrontando il loro DNA con quello di un familiare più prossimo.

Le proposte di legge presentate per ridurre il termine di morte presunta da 10 a 5 anni e per permettere ai famigliari di assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi retribuiti.

La sensibilizzazione di adulti e ragazzi perché nessuno dovrebbe ignorare un fenomeno di tale portata.

“Noi vogliamo essere la Penelope del fare” parole dell’Avv. Nicodemo Gentile, Presidente del Nazionale.

Un ringraziamento a tutti i relatori, a tutti i familiari e a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.

La farfalla di Penelope continuerà il suo volo più forte e più caparbia che mai perché “CHI DIMENTICA CANCELLA E NOI NON DIMENTICHIAMO” (cit. Don Marcello Cozzi).

Emanuela Viola, volontaria di Penelope Lazio odv