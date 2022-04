Ciociaria, il bollettino Covid di oggi: deceduti due uomini a Frosinone

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria: ecco i dati inviati oggi, 4 aprile 2022, dalla Asl di Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Covid di oggi

A fronte degli 839 tamponi effettuati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 178 nuovi positivi e 198 negativizzati.

Si registrano purtroppo anche due decessi: le vittime sono due uomini residenti a Frosinone di 82 e 89 anni con pregresse patologie. Il totale dei ricoverati è di 62 persone.

Di seguito, la tabella con tutti i dati di oggi:

Vaccinazione ad accesso diretto e senza PRENOTAZIONE negli HUB AZIENDALI DELLA ASL di Frosinone

“L’emergenza sanitaria non è finita e la campagna vaccinale con accesso diretto agli hub aziendali senza necessità di alcuna prenotazione”.

A specificare questo aspetto fondamentale per il prosieguo della campagna anti-Covid è la responsabile del servizio vaccinale della Asl di Frosinone Dott.ssa Maria Gabriella Calenda.

In questo momento non è più necessario visitare il sito regionale ma è sufficiente presentarsi nei centri di vaccinazione che sono stati recentemente riorganizzati proprio per accogliere chi ancora deve proteggersi dal virus.

E’ importantissimo, in funzione del numero dei casi che si registrano giornalmente e della capacità di trasmissione della nuova variante Omicron 2, procedere alla vaccinazione per coloro che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale e completare il calendario con la seconda e terza dose, indispensabili per l’efficacia della protezione.

Anche coloro che dopo la seconda dose si sono infettati, devono sottoporsi alla dose booster, a distanza di 120 giorni, per stabilizzare la propria protezione nel tempo.

“Un appello particolare – sottolinea la Dott.ssa Maria Gabriella Calenda – voglio rivolgerlo agli immunodepressi, soggetti particolarmente fragili, affinché si sottopongano alla quarta dose, prevista, al momento, specificamente per questa categoria di pazienti, e alla fascia dei giovani, visto l’elevato numero di contagi che si sta registrando in queste settimane in questa specifica popolazione: attendiamo anche loro, in accesso diretto, nei nostri hub”.

Per favorire l’accesso diretto ai centri vaccinali aziendali la Asl di Frosinone, nei giorni scorsi, ha riorganizzato sedi e orari nel seguente modo:

Ospedale San Benedetto di Alatri (adulti e pediatrico): lun-sab 8.30-15.30

Ospedale Fabrizio Spaziani Frosinone (adulti e pediatrico): lun-dom 8.30-16.30

Ospedale Santissima Trinità di Sora (adulti e pediatrico): lun-sab 8.30-15.30

Ospedale Santa Scolastica di Cassino (adulti): lun-sab 14-18; dom 8.30-13.30

Uos Cav Cassino, via degli Eroi (pediatrico): lun-mer 12-16; mar-gio-ven 12-14

Casa Salute Pontecorvo (adulti e pediatrico): lun-ver 8.30-13.30

