A Roma, nella basilica del Sacro Cuore di Castro Pretorio, un prete stava celebrando una messa. Fin qui tutto bene, se non fosse che poi una donna e due uomini lo hanno aggredito, prendendolo a schiaffi. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri, domenica 3 aprile 2022 e l’aggressione è avvenuta di fronte a tutti i fedeli. Ricostruiamo la vicenda.

Castro Pretorio, prete aggredito durante la celebrazione della messa

Stando alla versione riportata dal prete, a dare il via alla violenza sarebbe stata proprio la donna. Per motivi ancora da comprendere, la signora, una senza fissa dimora, sarebbe dapprima entrata in chiesa per insultare i fedeli e poi passare direttamente al prete. La donna è stata poi allontanata e sembrava che la vicenda fosse conclusa. Invece, poco dopo, è tornata nuovamente sul luogo del misfatto assieme ad altri due uomini. I “rinforzi” hanno così aggredito il prete prendendolo a schiaffi. Quest’ultimo, intanto, stava tentando di tranquillizzare la donna. Il parroco stesso ha richiesto l’intervento del 112, che si è prontamente recato presso la chiesa ubicata in via Marsala.

Gli uomini sono poi scomparsi, mentre sul posto gli agenti hanno trovato la donna. Quest’ultima è stata accompagnata, priva di documenti, all’ufficio immigrazione di via Patini di Tor Sapienza e identificata. Dopo è stata rilasciata e il parroco ha scelto di non sporgere denuncia.