A Cecchina, frazione di Albano Laziale, c’è stato un tentativo di furto in banca. Ai Castelli Romani, precisamente alla banca Unicredit situata in centro su via Nettunense, all’altezza del km. 9, è stata spaccata l’uscita di sicurezza antipanico a colpi di mazzate.

I ladri sono però fuggiti senza bottino. Questo a causa del segnale antifurto, indirizzato alla centrale di sicurezza, che ha allertato le guardie giurate e i Carabinieri. Giunti sul posto, hanno notato i vetri rotti e sono partite le indagini. Spaccata la porta di uscite di sicurezza antipanico, ma a poco è servito.

Si monitoreranno le telecamere di sicurezza per cercare di carpire maggiori informazioni sui ladri. Le forze dell’Ordine stanno eseguendo gli accertamenti di rito. Potrebbero seguire aggiornamenti.

