“Mi sono iscritto al PCI che avevo 16 anni nel 1950. All’epoca abitavo ad Alatri e mi occupavo di tutti i problemi con il partito. In particolare, mi impegnavo nella diffusione dell’Unità nelle contrade e nell’organizzazione dei comizi nelle campagne di Alatri. Nel 1954 sono stato eletto consigliere comunale ad Alatri con il PCI e nel 1957 mi sono sposato. Ho fatto mille lavori: ho fatto il sensale per quattro anni e portavo gli operai nelle campagne, ho lavorato in una vaccheria per due anni, ho fatto il muratore. Nel 1956 l’Onorevole Claudio Cianca del PCI mi aiutò a trovare lavoro a Roma e ho iniziato a lavorare con l’impresa del vecchio ingegnere Marchini, che stava costruendo vicino alle grotte di Nerone. Nei cantieri Marchini facevo un grande lavoro per organizzare sindacalmente gli operai. In quegli anni ho conosciuto anche i figli del vecchio ingegnere Marchini, in particolare Simona Marchini, che poi è diventata una famosissima attrice”.