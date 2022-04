Enoteca online di vino “al naturale”? E’ possibile!

Il mercato tende all’omologazione ma trovare delle realtà che si distinguono è ancora possibile

Il commercio online è dominato dai grandi players, siti da decine di migliaia di bottiglie, spesso di qualità non indimenticabile, che propongono etichette prodotte in serie, industrialmente, come fossero la portiera di una macchina o un pacchetto di patatine.

In questo contesto però è sempre possibile incrociare realtà importanti che trattano solamente bottiglie artigianali e naturali, prodotte con cura ed amore da parte del produttore.

Il progetto di Apewineboxes, ecommerce leader in Italia per la vendita di vino naturale, rappresenta l’esempio più lampante di quanto affermato.

Nato come branchia online dell’omonima azienda distributrice, ApeWine, il sito è presente dal 2019, nato poco prima della crisi pandemica di cui ancora scontiamo gli effetti.

Il Covid19 ha infatti posto in essere un duro colpo per la maggior parte delle attività commerciali fisiche mentre ha registrato un incremento esponenziale in merito alla vendita online.

Vino al Naturale

Apewineboxes.com si occupa di vino di nicchia, artigianale al 100% , proveniente da una produzione che preveda il minimo intervento umano in vigna ed il rifiuto assoluto dell’utilizzo della chimica, dalla pianta alla cantina.

Le aziende vengono selezionate dopo varie visite da parte del loro tasting team, ci vogliono anche mesi per decidere di inserire a catalogo una azienda specifica.

Il vino però, per ammissione di Alessio Petito, il fondatore dello Shop, non può mai definirsi naturale in senso stretto, poiché seppur minimamente richiede attenzioni ed interventi umani, banalmente, i grappoli non si vendemmiano né si svinano in maniera autonoma, per cui è più opportuno parlare di vino al naturale o naturalmente prodotto, anche se il succo sostanzialmente non cambia.

Nella cantina virtuale di Apewineboxes

Il negozio conta più di 3500 etichette provenienti da oltre 500 cantine artigianali da tutto il mondo, dall’Italia, ovviamente, alla Georgia, dal Sud Africa all’Australia, passando per il Sud America.

Qui si possono gustare vini assolutamente di nicchia provenienti da regione vinicole microscopiche ma incredibili, come lo Jura, il Pfalz oppure Kilkis in Grecia.

Sono 21 i Paesi rappresentati e pare che il numero sia destinato a crescere, anche grazie ad una presa di coscienza dei vignaioli di tutto il mondo, che sempre più numerosi abbandonano la vinificazione convenzionale per abbracciare quella biologica e naturale.

Le offerte di vino al naturale

Sostanzialmente i tipi di offerta riguardano tre tipologie: la bottiglia singola, acquistabile chiaramente anche in combinazione con le altre ed i percorsi wine box, con cui veniamo letteralmente trascinati nella regione vinicola da noi scelta con un semplice clic.

Apewineboxes è anche il primo wine club d’italia, nato nel 2017, propone otto diversi tipi di abbonamenti, dedicati ai grandi bevitori della storia, e tre diversi livelli di difficoltà, acquistabili nelle modalità mensile, trimestrale e semestrale.

Per ogni ordine vengono inoltre inviate le schede tecniche relative e la storia dei produttori i cui vini si vanno a degustare, per un’esperienza davvero diversa.

Bere bene senza spendere un occhio della testa è possibile, basta scegliere i produttori giusti!