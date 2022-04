Nella tarda serata di ieri, alle ore 23,40 circa la i vigili del fuoco di Roma si sono recati in via Genova (1/A) con al seguito un’autobotte (AB/7) in corso del Rinascimento, tra il rione VI Parione e il rione VIII Sant’Eustachio, per l’incendio di un mezzo Ama.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno completamente distrutto la spazzatrice e danneggiato due auto in sosta.