La Germania dice addio alle mascherine, anche al chiuso: in Italia?

È ufficiale: in Germania non ci sarà più l’obbligo delle mascherine, anche al chiuso.

Niente più mascherine in Germania: è fine delle restrizioni pandemiche

I casi di Covid, in quasi tutta Europa, sono in aumento, ma ci sono Stati che hanno deciso di dire basta, basta alle restrizioni coronavirus. Tra questi c’è la Germania. Difatti, i tedeschi, non avranno più l’obbligo delle mascherine anche in ambienti chiusi come uffici, negozi e locali pubblici.

L’obbligo rimane solo per andare negli ospedali, case di cura e ambulatori medici, ma anche per viaggiare con autobus e treni, oltre che sugli aerei.

La decisione deriva dal fatto che il Sistema sanitario tedesco è, da tempo, tornato alla normalità. In Italia invece? Terminata l’emergenza sanitaria il 31 marzo, ancora non c’è nessun sentore sul togliere le mascherine negli ambienti chiusi.