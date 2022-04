Colleferro, scazzottata in zona movida: il video finisce in rete

Urla, botte e lancio di piante. Sono queste le immagini che in questo momento stanno girando in rete, su diversi gruppi social, della rissa che c’è stata nella serata di venerdì sera a Colleferro.

Maxi rissa a Colleferro: il video che gira sui social

L’avevamo riportata alcuni giorni fa la notizia della rissa che si era consumata nel pieno centro della movida colleferrina tra alcune persone che, forse per il troppo alcol assunto, hanno cominciato ad azzuffarsi.

In questi giorni però, sta girando un video, ormai ricondiviso da moltissime persone, non solo della zona di Colleferro. Nel video (ripreso da una persona che in quel momento stava assistendo alla scena) si vede benissimo il lancio di una pianta e poi la corsa per tirare calci e pugni, in pieno stile far west.

Calci e pugni che, ad un certo punto, hanno avuto l’epilogo con l’arrivo di un’ambulanza.

Ecco il video: