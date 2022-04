In corso nei boschi le ricerche di Nicole, la bambina di 5 anni scomparsa stanotte dalla casa dove risiedeva, a Sant’Angelo Limosano (in provincia di Campobasso). Al momento della scomparsa, la piccola indossava un leggings nero, una maglietta rosa e scarpette bianche.

Chi l’ha vista? Nicole, 5 anni, si è allontanata sabato sera da casa scomparendo nei boschi in Molise. Preoccupazione nel suo paese Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Ecco le notizie utili alla ricerca

Un dispositivo di ricerca che conta centinaia di persone si è mobilitato a cavallo della notte di ieri e di questa mattina per cercare una bimba di 5 anni, verosimilmente smarritasi nel bosco. La piccola Nicole, 5 anni, si è persa sabato sera nei pressi della sua casa di campagna nel Molise, e per la precisione a Sant’Angelo Limosano (Campobasso). La tesi più accreditata è che la bimba sia uscita dall’abitazione e abbia finito per smarrirsi, complice l’oscurità e le condizioni meteo (nella serata di ieri nevicava) che hanno reso il terreno fangoso e scivoloso. Per ritrovarla, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sono mobilitate persone provenienti dal paese ma anche dai comuni limitrofi. Attivi sul posto anche polizia, soccorritori e i vigili del fuoco con un elicottero.

Per monitorare dall’alto l’area si sta utilizzando anche un drone. C’è molta preoccupazione soprattutto per via del tempo. A Sant’Angelo, infatti, oggi fa molto freddo (malgrado il sole si parla di pochi gradi sopra lo zero) e nel pomeriggio si attendono ulteriori precipitazioni. Chiunque abbia notizie utili a ricostruire il successivo itinerario è vivamente pregato di contattare i familiari e/o gli organi di polizia.

Credits foto Chi l’ha visto? tgr rai