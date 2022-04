Morto tragiamente Piero Sonaglia, assistente di studio per Mediaset e volto noto di Canale 5. Infatti, l’uomo era particolarmente conosciuto poiché sempre sorridente e spesso coinvolto nei programmi di Maria De Filippi.

Morto uno storico volto di Canale 5, stroncato da un infarto mentre giocava a calcetto con il figlio a Ostia

Il 51enne è morto stroncato da un infarto durante una partita di calcetto a Ostia, mentre giocava insieme anche al figlio, 25enne. Sonaglia ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato a terra a causa di un malore. L’episodio sembra essere successo poco dopo aver finito l’incontro, mentre con i compagni si stava recando negli spogliatoi. Allertati immediatamente i soccorsi.

L’ambulanza lo ha trasportato in ospedale e hanno provato a fare di tutto per aiutato, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare per lui.