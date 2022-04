Un incidente stradale avvenuto la nottata tra venerdì e sabato ha provocato il ferimento di due noti dirigenti sportivi. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Frosinone, sull’autostrada A1. I due sono stati poi trasportati all’ospedale di Colleferro per essere ricoverati.

Brutto incidente sull’autostrada A1, all’altezza di Frosinone: ex arbitri di Serie A feriti e ricoverati a Colleferro

Decisamente un viaggio da dimenticare quello per il Presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, e il designatore della Lega Pro, Maurizio Ciampi. Il primo è noto anche per essere stato uno degli arbitri più noti in Serie A diversi anni fa. Assieme a lui c’era anche Ciampi, anch’egli ex arbitro con un passato anche nella massima serie di calcio italiana.

Nell’incidente, i due hanno riportato diverse fratture. Per fortuna, le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. Auguriamo a entrambi una pronta guarigione.