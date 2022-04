Una spruzzata di neve mista a grandine ai Castelli Romani. Da Lariano per passare fino a Velletri e Marino un po’ di neve sta imbiancando i tetti e le strade della zona vicino Roma. Anche in provincia stessa situazione, ad esempio a Colleferro.

Castelli Romani, neve mista a grandine

Avevamo escluso soltanto ieri che in qui avrebbe nevicato e invece, anche se poca, la neve sta lanciando un messaggio anche a quote più basse. Non sembra ci siano stati particolari disagi causati dal nevischio misto a grandine.

Nella giornata di oggi semmai è il forte vento a farla da padrone, con temporali improvvisi e mareggiate sulle coste. Le temperature si sono abbassate, favorendo il colpo di coda di un inverno che sembrava volersene andare quanto prima, salvo poi persistere anche quando sarebbe il turno della primavera. La situazione dovrebbe continuare anche nelle prossime ore, per poi attenuarsi.