Inaccettabile l’incendio della corona di fiori ai piedi del monumento in memoria del magistrato Mario Amato, ucciso dai NAR. #Roma non dimentica chi ha lottato contro il terrorismo sacrificando la propria vita. Condanniamo questo gesto vile e ripristineremo subito il monumento. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 2, 2022

