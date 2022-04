Torna l’appuntamento settimanale con Che tempo che fa. La popolare trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio ci attende alle ore 20 di questa domenica 3 aprile 2022. Scopriamo insieme le anticipazioni e soprattutto quali saranno gli ospiti di questa puntata, che si preannuncia colma di argomenti.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti puntata domenica 3 aprile 2022

Si parte alle ore 20:00 di domenica su Rai 3. Gli ospiti di Fabio Fazio e Filippa Lagerback saranno anche questa domenicai mportanti. Sebbene la scaletta non sia stata ancora confermata, si partirà con l’argomento guerra. Ancora una volta ci sarà l’intervento in diretta del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Questa domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà l’intervento del Ministro degli Esteri @luigidimaio, per parlare di tutti gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. L’appuntamento, come ogni domenica, è dalle 20.00 su @RaiTre. pic.twitter.com/JJznwv6h75 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 2, 2022

Dopo gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina, un altro ospite ci parlerà di questa delicata situazione. Si tratta di una personalità internazionale. Jenns Stoltenberb, Segretario Generale della NATO, racconterà dell’organizzazione internazionale, di cui anche l’Italia fa parte. Più che mai di moda dopo l’attacco di Putin ai danni dell’Ucraina, anche per motivi legati alla possibile entrata del Paese governato da Zelensky nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Dopo gli argomenti di stretta attualità si potrà tornare a sorridere. Come definito dall’account stesso di Fabio Fazio e condiviso da quello ufficiale di Che tempo che fa, torna infatti il sole negli studi di Rai 3. A portarlo sarà Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che presenterà le sue ultime canzoni. Non solo, il popolare cantante ci anticiperà anche del nuovo Jova Beach Tour. Se tutto andrà bene, questa estate Jovanotti tornerà infatti in tour sulle spiagge italiane a suonare musica in uno degli spettacoli più originali e apprezzati degli ultimi anni.

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera Domenica a #CTCF da @fabfazio non vediamo l’ora di avere con noi @lorenzojova 👏🏻 pic.twitter.com/hs3ftNqnDq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 1, 2022

Insomma, ancora una volta una puntata all’insegna dell’intrattenimento, ma anche con un occhio puntato sulla stretta attualità.