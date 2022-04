Sebbene siano ancora lontane la Pasqua, la Pasquetta e soprattutto la festa della Liberazione, molti italiani si stanno già preparando per fare un lungo week-end magari fuori porta e possibilmente all’aperto. Ma il tempo lo permetterà? Scopriamo insieme quali sono le proiezioni meteo per il mese di aprile 2022.

Meteo Pasqua, Pasquetta e festa della Liberazione: che tempo farà nel Lazio?

Dopo un inverno con temperature e tempo primaverile, ci stiamo ritrovando con una primavera che ha temperature e instabilità tipiche dell’inverno, almeno in apparenza. Già, perché in realtà questa sorta di instabilità è tipicamente primaverile, mentre l’inverno da cui siamo appena usciti (?) è stato prettamente anomalo.

Detto ciò, per quanto durerà questa condizioni di forte vento, maltempo e neve a quote collinari? La risposta è presto detta. Specifichiamo che stiamo parlando di proiezioni e sebbene attendibili, potrebbero essere smentite dalle proiezioni, che saranno sicuramente più precise. Nel lazio il maltempo e l’instabilità dovrebbe permanere ancora per una settimana. Da domenica 10 aprile dovrebbe iniziare una tregua e arrivare un primo vero assaggio di primavera, che però avrà breve vita.

Ancora tempo instabile per metà mese

Pasqua e Pasquetta al Centro-Nord non sembrano promettere bene. Il maltempo e l’instabilità potrebbe perdurare e restare almeno fino a poco dopo la metà del mese di aprile 2022. Tuttavia, per quanto riguarda la festa della Liberazione la situazione potrebbe migliorare, così come per il 1 maggio, festa dei lavoratori. Le proiezioni parlano chiaramente di instabilità diffusa ancora per un paio di settimane, prima di iniziare a stabilizzarsi pian piano.

Potrebbero essere comunque frequenti fenomeni di temporali improvvisi. Seguiteci perché vi anticiperemo con maggiore precisione quelle che poi saranno le previsioni meteo per Pasqua, Pasquetta e Liberazione nel Lazio in questo a dir poco strano aprile 2022, in cui la primavera più che mai sembra volersi farsi attendere più del lecito.