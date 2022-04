Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati 🙏🏼♥️ — Raúl Moro (@raulmoro_) April 1, 2022

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì. Intorno alle 23:30, mentre era all’altezza del km 26 del GRA, sono stati costretti a scendere dall’auto. I due sono stati malmenati da 4 persone, non ancora identificate. I malviventi li hanno derubati della vettura e sono fuggiti. Padre e figlio sono stati in seguito soccorsi e portati presso l’ospedale Casilino di Roma. L’auto è stato comunque ritrovata poco dopo, lasciata abbandonata, nella zona di Castel Giubileo.

Probabilmente, i ladri hanno compreso di avere meno chances di scappare se fossero rimasti in possesso dell’automobile rubata. Ancora si cercano gli aggressori, ma l’importante è che Raul Moro e il padre stiano bene, per la gioia dei tifosi laziali, ma non solo.