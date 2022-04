Provvidenziale l’intervento dei motociclisti della Polizia Locale che, oggi pomeriggio, 1° aprile 2022, hanno ritrovato un anziano signore, gravemente malato, allontanatosi dalla propria abitazione nel territorio del II Municipio.

La vicenda

Subito dopo la nota di ricerca diramata dalla Centrale Operativa, gli agenti del II Gruppo Parioli, si sono attivati per cercare il cittadino, riuscendo in brevissimo tempo ad individuarlo nella zona di piazza Pitagora, dove il sig. G.F, di 80 anni, si trovava a camminare in stato confusionale.

I caschi bianchi lo hanno avvicinato, cercando di rassicurarlo e avvisando immediatamente i familiari.

Dopo gli attimi di forte apprensione, il sollievo da parte della figlia, la quale ha potuto così riabbracciare il padre, ringraziando più volte gli agenti per l’attenzione dimostrata nei confronti del proprio familiare e per essersi attivati immediatamente nelle ricerche