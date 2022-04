Covid e cuore: rischio di malattie cardiache in aumento dopo il virus

Le malattie cardiovascolari rientrano nella lista delle più pericolose, dunque si tratta di un aspetto da monitorare con grande attenzione. Purtroppo, a causa del Covid è stato registrato un aumento delle suddette malattie, con tutta probabilità innescato dalle difficoltà di salute legate alla contrazione di questo virus. Si tratta di un argomento molto delicato, che andremo a scoprire oggi analizzando i dati di settore e le considerazioni più importanti.

In aumento le malattie cardiovascolari in Italia

Da quando il Covid ha fatto la sua comparsa in Italia, è stato registrato un aumento delle malattie cardiovascolari, con un tasso di mortalità triplicato negli ultimi due anni. Queste malattie restano ancora oggi le più significative se si considera la mortalità mondiale nel suo complesso, di conseguenza il loro aumento non può passare sottotraccia. L’obiettivo è sviluppare dei modelli di cura molto più efficaci di quelli attuali, ovviamente accoppiati a nuove forme di prevenzione, per poter individuare le principali problematiche prima di qualsiasi evento infausto.

Questo aumento, stando ad alcuni pareri scientifici, potrebbe essere direttamente collegato al Covid. Il virus in questione, infatti, indebolirebbe ancor di più la salute cardiaca dei soggetti già a rischio. Il vero problema è il seguente: è molto complesso monitorare tutti i pazienti che hanno avuto il Covid e che rientrano nella lista dei soggetti potenzialmente in pericolo, perché gli effetti negativi del virus sul cuore potrebbero palesarsi anche dopo diversi mesi dalla guarigione. Inoltre, i fattori di rischio sono presenti anche per i contagiati per i quali non si è reso necessario il ricovero, il che aumenta ancor di più le difficoltà.

Gli alimenti che fanno bene al cuore

È risaputo che esistono certi alimenti che possono dare un concreto supporto al cuore, rafforzandolo e diminuendo così il rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari. La frutta diventa una grande protagonista in tal senso, soprattutto se si parla di alcuni frutti esotici come la papaya, ancora poco consumata in Italia ma potenzialmente ricca di benefici. È possibile leggere gli approfondimenti su questo frutto, come quello sulla papaya dei Fratelli Orsero, per capire quali sono i suoi benefici. I semi, ad esempio, sono ricchi di vitamine e hanno delle spiccate proprietà antiossidanti, utili per contrastare il colesterolo.

Naturalmente si trovano anche altri alimenti ottimi per la salute del cuore, come nel caso delle verdure a foglia verde, ideali per contrastare l’azione dei radicali liberi e l’invecchiamento delle cellule del corpo. In questo elenco è bene aggiungere anche il pesce azzurro, preziosa miniera di acidi grassi Omega 3, insieme a legumi come i piselli, i fagioli, le fave, le lenticchie e i ceci. Si chiude con altri alimenti che fanno bene al cuore, come la soia, i cereali integrali e il cioccolato fondente.