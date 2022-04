Tragedia a Colleferro. Accusa un malore sul posto di lavoro: muore un 42enne di Veroli

Tragedia a Colleferro questa mattina, 1° aprile 2022: un uomo di 42 anni si è sentito male sul posto di lavoro ed è deceduto.

Colleferro, muore un 42enne di Veroli a causa di un malore

Emiliano Scarano, di 42 anni e residente a Veroli, si trovava nei pressi del deposito di Colleferro della ditta di autotrasporti Pigliacelli, dove lavorava in qualità di guardia giurata, quando è stato colto da un malore improvviso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari dell’uomo tragicamente scomparso.

