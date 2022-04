Alatri, lunedì 4 aprile sospensione idrica: orari e tutte le info

Dal portale di Acea si apprede che lunedì 4 aprile 2022 ci sarà una sospensione del flusso idrico ad Alatri: ecco tutte le info.

Le info

Si comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno presso il rilancio per serbatoi Crocetta Vecchio e Nuovo, lunedì 04 aprile dalle ore 13:30 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Alatri. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via della Croce

via Madonna del Pianto

via Monte Capraro

via Vallecupa

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio