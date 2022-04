Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso Allievi Marescialli 2022 per Marina, Esercito e Aeronautica. Sono 456 i posti da assegnare, così suddivisi: 137 Allievi Marescialli dell’Esercito, 162 Allievi Marescialli della Marina Militare e 157 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. Di seguito ecco tutte le info utili su come partecipare alle selezioni entro il 19 aprile.

Requisiti

I requisiti generali sono tantissimi: ve ne elenchiamo qui alcuni e vi rimandiamo poi al bando ufficiale per una consultazione più dettagliata. Tra i tanti requisiti richiesti, ci sono:

cittadinanza italiana

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato da un corso annuale

godimento dei diritti civili e politici

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno (per chi ha già prestato servizio militare limite si eleva a 28 anni)

e non aver superato il giorno di compimento del (per chi ha già prestato servizio militare limite si eleva a 28 anni) se minorenni, essere in possesso del consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate

idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione o licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica

assenza di condanne

non essere sottoposti a misure di prevenzione

Come candidarsi

Candidarsi per il concorso Allievi Marescialli 2022 per Marina, Esercito e Aeronautica è semplice, basta utilizzare l’apposita procedura online disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Difesa.