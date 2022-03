Domenica 10 aprile Artena, paese dei Monti Lepini in provincia di Roma, incontrerà Mattia Faraoni, campione italiano di pugilato e kickboxing per un dibattito pubblico sul diritto allo sport, sulle arti marziali e sull’importanza degli spazi sportivi nelle città.

L’incontro è organizzato da Dialoghi su Artena, gruppo di cittadini che sta promuovendo conversazioni, lezioni e corsi negli spazi pubblici del paese. A Piazza Padre Ginepro Cocchi, ai piedi del centro storico, i cittadini potranno conversare con Faraoni e approfondire il mondo dello sport da combattimento. A moderare l’incontro sarà Alessandro Coltrè, giornalista e attivista di Artena.

Cosa vuol dire essere un fighter? Quanto è importante lo sport popolare e di prossimità per arrivare a essere un professionista? L’esperienza di Faraoni concederà un’occasione importante per rispondere a queste domande e per aprire un dibattito sulle condizioni e le possibilità di fare sport nel territorio.

Classe 1991, tre volte campione italiano e campione in carica del titolo Italiano Cruiser dei Pesi Massimi Leggeri, Mattia Faraoni è uno dei più importanti pugili e kickboxer del nostro Paese. Insieme a Simone Cicalone, Faraoni è autore del format youtube “Quartieri criminali” in cui esplora le zone periferiche delle nostre città per raccontare storie e luoghi fuori da retoriche e stereotipi.