Scontrino elettronico con plug-in Woocommerce realizzato da Gestisco Italia

Lo scontrino elettronico può essere emesso anche senza registratore di cassa. Se questa frase fossa stata pronunciata quando lo scontrino elettronico era solo una previsione futura, probabilmente avrebbero pensato che era il pensiero di un folle.

Ad oggi non lo è più, a meno che non si vogliano ritenere i professionisti di Gestisco Italia dei folli, ma in effetti in parte forse lo sono. In Italia pensiamo spesso di essere un passo dietro ai professionisti degli altri paesi del mondo, invece Gestisco Italia con lo scontrino elettronico ha provato esattamente il contrario.

Il tutto è stato possibile lavorando ad un plugin di WordPress, integrato in Woocommerce, che permette di emettere lo scontrino in formato elettronico senza bisogno di registratore di cassa. Come? È possibile conoscere i particolari al sito fatturapro.click.

Scontrino elettronico obbligo e semplificazione

Lo scontrino elettronico divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2022 era stato previsto già alcuni anni fa. Un obbligo che coinvolge tutti i venditori al dettaglio, sia che essi abbiano un negozio online o che si abbia un negozio fisico.

Quando lo scontrino elettronico con i corrispettivi telematici e prima ancora la fattura elettronica era stata prevista ed introdotta, i soliti malpensanti affermavano che fosse un modo per lo Stato italiano di controllare l’operato dei professionisti, ma non è solo questo.

Certo lo Stato ha dovuto dotarsi di un’arma per contrastare l’evasione fiscale, ma questo non vuol certo dire che non sia anche un modo per rendere più semplice il lavoro di molti professionisti. In effetti il vecchio cartaceo era ormai una sorta di comfort zone, ma di sicuro non era la maniera più semplice di tenere la contabilità di piccole e grandi aziende.

Ore perse in fila negli uffici, montagne di carta da consegnare al proprio commercialista. Perchè un modo più immediato di tenere la contabilità non dovrebbe essere anche semplice da utilizzare?

Lo scontrino elettronico è ad oggi un obbligo, ma anche un mezzo per semplificare il lavoro di molte aziende.

Gestisco Italia lo ha reso semplice

Gestisco Italia è un’azienda che lavora per le aziende. Si pone al loro fianco per rendere il lavoro molto più semplice. Lo fa da anni, lavorando nella convinzione che tutte le modifiche possono essere integrate in maniera efficace in uno schema lavorativo già predeterminato.

Fa lo stesso anche con la fatturazione elettronica. Ha iniziato con la sua piattaforma, Fattura Pro, grazie alla quale è possibile emettere le fatture in formato elettronico semplicemente con pochi click scegliendo l’abbonamento che meglio risponde alle esigenze dell’azienda.

Ha poi continuato il suo percorso in maniera efficace per quello che riguarda lo scontrino elettronico. Questa volta però si è spinta ben oltre e superando le credenze, che vogliono sempre l’Italia un passo indietro, ha lanciato un plugin WordPress da utilizzare su Woocommerce per l’emissione dello scontrino elettronico in maniera immediata senza registratore di cassa, agendo dal proprio e-shop.

Semplice ed immediato, pochi click per l’emissione dei propri documenti fiscali e per recapitare in maniera diretta all’agenzia delle entrate.

Un’applicazione per scontrino elettronico: il lavoro è ancora più semplice

Il solo plugin non poteva certo essere sufficiente per i perfezionisti di Gestisco Italia che continuano a lavorare per offrire alle aziende, di piccole e grandi dimensioni, le soluzioni che da sempre cercavano.

In questa maniera è nata anche l’applicazione dedicata che permette di emettere lo scontrino in formato elettronico senza il registratore di cassa. Un lavoro semplice ed immediato.

L’intero format della fatturazione elettronica a portata di pochi click, consapevoli che la digitalizzazione del lavoro non deve tradursi in difficoltà, ma anzi, rendere il lavoro molto più veloce.

Ricordiamo, a tal proposito che l’unico elemento per cui lo scontrino elettronico, si differenzia dal cartaceo è il suo essere inviato in maniera diretta, al momento dell’emissione al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Gli elementi presenti su di esso sono i medesimi a cui si è da sempre abituati e quindi: intestazione dell’emittente, partita IVA, sede legale, descrizione prodotto, prezzo, aliquota IVA, prezzo da pagare, data e ora di emissione e numero progressivo.

Nonostante gli esercenti non siano più obbligati a rilasciare copia cartacea, la quasi totalità di essi offre al proprio cliente un copia di cortesia cartacea, per controllare la spesa appena fatta.