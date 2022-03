Roma, la William School Music di Torre Maura ospita due giovani ucraini

“Sono due ragazzi fantastici, bravissimi nel suonare il pianoforte, che in Ucraina facevano un percorso didattico musicale di alto livello e che questa infame guerra ha interrotto.

Dai primi normali e reciprochi induci e “timidezze”, si è passati alla consapevolezza di essere stati accolti a cuore aperto, poi è stata la Musica a parlare per far sì che alla fine ci salutassimo con un “ci vediamo sabato prossimo”, lasciandoci con un sorriso e la volontà di suggellare il momento con una foto liberatoria da inviarci sui reciproci telefonini!

Loro continueranno a fare musica da noi, purtroppo non potranno più farlo nella loro terra, per il momento… ma noi faremo di tutto per farli sentire a casa!