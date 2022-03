Colleferro, i Carabinieri hanno bloccato l’accesso al “ponte” di via Sabotino

Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri hanno momentaneamente bloccato l’accesso al “ponte” di Colleferro, ovvero via Sabotino. La strada, che porta alla stazione ferroviaria e alla zona del quartiere noto anche come Lo scalo, è resa inaccessibile al passaggio degli automezzi.

Così, gli automobilisti sono costretti a tornare indietro. Ancora da capire le motivazioni. Possibile che si tratti di un controllo precauzionale e nulla più, oppure di un modo per far convogliare le vetture su una sola strada in quella che è una zona cruciale della città, ovvero quella che porta all’autostrada.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione.