Valmontone, all'outlet sarà presente la nuova farmacia comunale

Sarà ufficialmente inaugurata alle ore 18 di sabato 2 aprile la nuova farmacia comunale di Valmontone – spiega in una nota l’Amministrazione.

Gestita dall’ASSIC (Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali) la nuova farmacia si trova all’esterno della nuova ala (inaugurata nel mese di novembre) del Factory Outlet, in un elegante locale di 240 mq complessivi, di cui 165 destinati alla vendita e il resto ad area servizi.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco, Alberto Latini, e dall’assessore alle attività produttive, Giulio Pizzuti, per l’attesa apertura che consentirà ai cittadini di avere una nuova farmacia, facile da raggiungere, e al Comune di fornire un servizio in più alla città con un utile per le casse comunali.