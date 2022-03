Una marcia di sensibilizzazione nella periferia est della Capitale e una mattinata di giochi inclusivi per tutti, grandi e piccoli, neurotipici e neurodiversi: sono le iniziative promosse dall’associazione I Colori di Matteo, con il patrocinio del Municipio Roma VI delle Torri, per l’Autism Day 2022, giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile in tutto il mondo.

Appuntamento sabato 2 aprile alle 9.30 al Parco di via Don Primo Mazzolari a Roma, da dove partirà la marcia simbolica di genitori, bambini e ragazzi con autismo, parenti, amici che si dirigeranno al Centro Sportivo ASD Ponte di Nona (via Raoul Follereau), dove le iniziative di aggregazione e i giochi inclusivi, organizzati dal Direttore del Centro Sportivo Roberto Imbimbo, che collabora fortemente da tempo con l’associazione, si protrarranno fino all’ora di pranzo.

Una mattinata di sensibilizzazione, solidarietà e inclusione, per aumentare la consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico e avvicinare la comunità a bisogni ed esigenze delle famiglie, in linea con il forte impegno sul territorio dell’associazione di promozione sociale I Colori di Matteo.

«La nostra associazione nasce 3 anni fa per favorire l’inclusione sociale dei bambini e ragazzi con autismo e delle loro famiglie – dichiara Sara Fioramanti, Presidentessa de I Colori di Matteo APS – mio figlio Matteo ha ricevuto la diagnosi di autismo a 3 anni: oggi ha 18 anni e purtroppo quando i nostri ragazzi crescono l’offerta di servizi e terapie da parte del SSN tende a diminuire. Questo mi ha spinto a dare vita all’associazione, per aiutare e supportare le famiglie anche attraverso progetti educativi e terapeutici e spingere la comunità ad interagire e dialogare con l’autismo. Noi diciamo sempre che l’autismo non è contagioso: è fondamentale migliorare la consapevolezza e l’informazione su questo tema, così come inserire e integrare nella società i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico. L’Autism Day è un appuntamento importante per la sensibilizzazione e l’informazione e siamo orgogliosi di essere presenti con un’iniziativa di grande inclusione sociale, per la quale ringrazio tutti i nostri volontari, i partner, gli sponsor e il Municipio Roma VI».

I disturbi dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. La sintomatologia clinica può essere estremamente eterogenea sia in termini di complessità che di severità, con un’espressione variabile nel tempo.

In Italia, si stima che 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, 4,4 volte in più rispetto alle femmine (fonte Ministero della Salute – Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico). Gli studi epidemiologici internazionali riportano un incremento nella prevalenza dei disturbi dello spettro autistico, che potrebbe essere legato a una maggiore formazione dei medici e alle modifiche dei criteri diagnostici. Una diagnosi precoce e un intervento terapeutico nei primissimi anni di vita possono fare la differenza: per questo è importante sensibilizzare la popolazione e far sì che i neogenitori, ma anche gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, ne conoscano e riconoscano i segnali.

Oggi l’associazione di promozione sociale I Colori di Matteo si pone un triplice impegno:

· migliorare la consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico attraverso giornate ed eventi di divulgazione scientifica e di condivisione di esperienze comuni presso scuole, Polisportive, Associazioni;

· attuare progetti educativi e terapeutici nel quadrante Est della Capitale, grazie alla collaborazione di professionisti psicologi, assistenti sociali, terapisti ed in convenzione con le strutture sanitarie e sportive della zona;

· rafforzare la conoscenza dei diritti delle famiglie fornendo consulenze gratuite per agevolare l’accesso alle prestazioni previdenziali, assistenziali, scolastiche e sanitarie riconosciute dalla legge.

Per informazioni su attività, eventi, volontariato, possibilità di collaborazione, sponsorship o donazioni visitare il sito web https://icoloridimatteo.com/