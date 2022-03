E’ giunto il momento dei saluti per la dr.ssa Rossella Zingaro, arrivata a Frosinone nel giugno del 2020 e per il dr. Gianfranco Simeone, tornato a Frosinone nel 2019.

La Questura di Frosinone saluta la dr.ssa Zingaro e il dr. Simeone

Vicario del Questore, la dr.ssa Zingaro ha iniziato la sua prestigiosa carriera in Polizia nel 1988, ricoprendo importanti incarichi presso la Questura di Napoli e dirigendo anche diversi impegnativi Commissariati di “frontiera” per poi approdare alla dirigenza della Divisione Polizia Anticrimine, dove ha svolto importanti indagini patrimoniali tese a pervenire alla confisca dei patrimoni accumulati illecitamente da personaggi di spicco della criminalità organizzata.

La dr.ssa Zingaro ha rappresentato la Polizia di Stato in Italia e all’estero, distinguendosi come relatrice in numerose occasioni su diverse tematiche, tra cui in particolare la violenza di genere, ed ha svolto l’attività di docente delle materie professionali presso la Scuola Superiore di Polizia e l’Istituto per Ispettori di Nettuno.

Il dr. Simeone, già Dirigente del Commissariato di Cassino e Dirigente della Divisione Anticrimine di Frosinone, è tornato a Frosinone nel 2019, dopo una parentesi a Lecco e a Firenze, dove ha diretto anche il Commissariato di P.S.San Giovanni Centro.

Un percorso professionale ricco di soddisfazioni ed importanti incarichi, che hanno premiato il costante impegno profuso nell’attività di polizia.

Il Questore, nel salutare i due meritevoli dirigenti ha evidenziato l’alto contributo offerto per il bene della collettività ed il personale ringraziamento per la preziosa collaborazione offertagli.