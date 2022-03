Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista un bimbo di soli due anni: il piccolo è uscito nel cuore della notte tra martedì e mercoledì dal residence dove si trovava in villeggiatura con la sua famiglia, vagando poi per strada.

L’avventura del piccolo Batman

Il bimbo, scalzo e in pigiama, è uscito dalla propria abitazione e si è intrufolato in un giardino privato per giocare con un cane. A dare l’allarme il proprietario della villetta, svegliato dai rumori in giardino.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato il bambino, in buona salute, che ha si è presentato come Batman e ha chiesto del cioccolato. In seguito, il piccolo “supereroe” ha condotto i militari al proprio residence, da mamma e papà.

Foto di repertorio