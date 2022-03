Gli studenti dell’università La Sapienza di Roma hanno occupato la facoltà di Lettere e Filosofia durante la serata di ieri, 30 marzo 2022.

Occupata la facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza

Stando al comunicato del Partito di Rifondazione Comunista, gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere in segno di protesta contro l’invio delle armi dall’Italia all’Ucraina.

“In questo momento di crisi è necessario che tutti coloro che sono contro le guerre operino insieme per consentire lo sviluppo di un ampio movimento della Pace, nelle università e fuori. A Lettere occupata la meglio gioventù ha ripreso la parola. La lotta per la pace è una lotta di tutti\e, per tutti\e e sarebbe sarebbe importante generalizzarla in tutte le facoltà e università di Roma”, si lege da uno stralcio del comunicato.

Foto presa dalla pagina Instagram di FGC Roma